Tadı mükemmel ıspanaklı ve peynirli rulo et tarifi

Malzemeler:

500 gr ıspanak

6-7 roka yaprağı

2 taze soğan sapı

4 dilim biftek4 dilim burger peyniri

1 çay bardağı sıvıyağ

1 kahve fincanı sıcak su

Tuz

karabiber



Hazırlanışı:

Ispanağı temizleyip doğrayın. Teflon tavada 1 kaşık sıvıyağla hafifçe kavurup ateşten alın. Taze soğan ve roka yapraklarını ince ince doğrayıp ıspanağa ilave edin ve harmanlayın. Biftek dilimlerini et dövücü ile inceltip üzerine tuz ve karabiber serpin. Peynir dilimlerini etlerin üzerine yerleştirip ıspanaklı karışımın yarısını paylaştırın. Etleri rulo şeklinde sarıp açılmamaları için mutfak ipiyle bağlayın. Kalan sıvıyağı tavada kızdırıp rulo etleri sık sık çevirerek kızartın. Etleri fırın kalıbına alıp 1 kahve fincanı sıcak suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Kalan ıspanaklı karışımı servis tabaklarına paylaştırıp üzerine rulo etleri sosuyla birlikte alın. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.