Ispanaklı ve tavuk etli noodle tarifi
Malzemeler:
1 paket noodle
60 ml soya sosu
250 ml tavuk suyu
300 gr tavuk göğüs eti
10-12 yaprak ıspanak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Dilimlenmiş kırmızı acı biber
Hazırlanışı:
Noodleları tavuk suyunda haşlayın. Ispanakları iri parçalar şeklinde doğradıktan sonra zeytinyağında hafifçe soteleyin. Tavuk etlerini haşlayın ve ince parçalar şeklinde ufalayın. Noodleları büyük bir servis kabına alın. Kenarlarına ıspanak ve üzerine ise tavuk etini ekleyin. Üzerine soya sosunu gezdirerek dökün. Biber dilimleriyle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.