Ispanaklı ve tavuk etli noodle tarifi

Malzemeler:

1 paket noodle

60 ml soya sosu

250 ml tavuk suyu

300 gr tavuk göğüs eti

10-12 yaprak ıspanak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dilimlenmiş kırmızı acı biber



Hazırlanışı:

Noodleları tavuk suyunda haşlayın. Ispanakları iri parçalar şeklinde doğradıktan sonra zeytinyağında hafifçe soteleyin. Tavuk etlerini haşlayın ve ince parçalar şeklinde ufalayın. Noodleları büyük bir servis kabına alın. Kenarlarına ıspanak ve üzerine ise tavuk etini ekleyin. Üzerine soya sosunu gezdirerek dökün. Biber dilimleriyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.