Izgara armutlu roka salatası

Malzemeler:

2 deveci armudu

2 demet bebek roka

1 çay bardağı iri kırılmış ceviz

1 çay bardağı ayıklanmış nar

50 g tulum peyniri

Sosu için

5 yemek kaşığı zeytinyağı

5 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Kabuklarını soyup dilimlediğiniz armutları yapışmaz yüzeyli bir ızgara tavada kızartın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Yıkayıp süzdüğünüz roka yapraklarını derin bir servis tabağına alın. Ceviz, nar, tulum peyniri ve ılınan armutları ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.