Izgara armutlu roka salatası
Malzemeler:
2 deveci armudu
2 demet bebek roka
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz
1 çay bardağı ayıklanmış nar
50 g tulum peyniri
Sosu için
5 yemek kaşığı zeytinyağı
5 yemek kaşığı balzamik sirke
Tuz
Hazırlanışı:
Kabuklarını soyup dilimlediğiniz armutları yapışmaz yüzeyli bir ızgara tavada kızartın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Yıkayıp süzdüğünüz roka yapraklarını derin bir servis tabağına alın. Ceviz, nar, tulum peyniri ve ılınan armutları ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.