Izgara sarıağız balığı tarifi
Malzemeler:
250 g sarıağız balığı
1 tutam tuz
1 tatlı kaşığı un
1 kaşık zeytinyağı
1 kaşık beyaz kinoa (haşlanmış)
1 kaşık kırmızı kinoa (haşlanmış)
20 g siyah mercimek (haşlanmış)
1 kaşık bezelye
Karabiber
1 tatlı kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
Sarıağız balığını ızgarada pişirin. Tavaya tereyağını koyup, erittikten sonra haşlamış olduğunuz kinoaları, mercimeği ve bezelyeleri ilave edin. Baharatlar ile tatlandırın. Tabağa kinoayı koyun, üzerine Sarıağız balığını yerleştirip, kokteyl domates ile süsleyin. Zeytinyağı ile son dokunuşu yapıp, servis edebilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.