Izgara sarıağız balığı tarifi

Malzemeler:

250 g sarıağız balığı

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı un

1 kaşık zeytinyağı

1 kaşık beyaz kinoa (haşlanmış)

1 kaşık kırmızı kinoa (haşlanmış)

20 g siyah mercimek (haşlanmış)

1 kaşık bezelye

Karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı



Hazırlanışı:

Sarıağız balığını ızgarada pişirin. Tavaya tereyağını koyup, erittikten sonra haşlamış olduğunuz kinoaları, mercimeği ve bezelyeleri ilave edin. Baharatlar ile tatlandırın. Tabağa kinoayı koyun, üzerine Sarıağız balığını yerleştirip, kokteyl domates ile süsleyin. Zeytinyağı ile son dokunuşu yapıp, servis edebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.