Izgarada morina balığı tarifi
Malzemeler:
2 morina balığı filetosu (80 gr’lık)
Marine için
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım diş sarımsak
Yarım çay kaşığı köri
Yarım çay kaşığı kişniş
1/4 soğan
Garnitür için
1-2 dal semizotu
Yarım kırmızıbiber
1 çay kaşığı nar ekşisi
Tuz, karabiber
Pilav için
1 çay bardağı basmati pirinç
1/3 havuç
1/3 kabak
1/3 kırmızı biber
1/3 sarı biber
1 çay kaşığı tane mısır tanesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tereyağı
Yarım limon suyu
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Soğanı blenderdan geçirin. Sarımsağı ince kıyın. Kişniş, köri ve zeytinyağı ekleyip balıkları bu karışımda marine edin. Izgarada pişirin. Pirinci haşlayın. Kabak, havuç ve biberleri küp doğrayın. Mısır, zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte soteleyin. Haşlanmış pirinci ilave edip bir süre daha soteleyin. Limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın. Pilav ve balığı servis tabağına alın. Yarım kırmızı biberi közleyin. Balıkların üzerine semizotu yaprağı, közlenmiş biber, limon ve nar ekşisi ilave edip sıcak servis yapın.