Jambonlu bezelye çorbası tarifi

Malzemeler:

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

450 gr dondurulmuş bezelye

60 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

2-2.5 litre sıcak su

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Üzeri için

2 kalın dilim dana jambon

4 yemek kaşığı dondurulmuş bezelye

Zeytinyağı

Karabiber



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Sarımsakları rendeleyip ekleyin. Bezelyeleri ilave edin ve yüksek ateşte 3-4 dakika soteleyin. 2 litre sıcak su ekleyip bezelyeler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp blender’dan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tereyağını eritip unu ekleyin ve sararıncaya kadar kavurun. Bezelye püresini ekleyerek yüksek ateşte birkaç dakika kaynatın. Kıvamı için gerektiği kadar sıcak su ilave edin ve 10 dakika kaynatın. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Üzeri için bezelyeleri 1 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Jambonları şerit halinde doğrayın. Çorbayı kaselere paylaştırıp üzerine jambon, bezelye ve karabiber serpiştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

