Jambonlu rulo çörek tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yumurta akı

1 yemek kaşığı instant maya veya 20 gr yaş maya

2 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz şeker

4.5 su bardağı un

İç harcı için:

200 gr rendelenmiş cheddar peyniri

120 gr jambon



Hazırlanışı:

Süt, ayçiçek yağı, yumurta akı, maya, tuz, şeker ve unu hamur yoğurma kabına alıp yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek hamur iki katı olana kadar dinlendirin. Unladığınız tezgahta hamuru merdane yardımıyla dikdörtgen bir şekil elde edecek şekilde açın. Jambon dilimlerini hamurun uzun tarafına yerleştirerek üzerine rendelenmiş cheddar peynirini ekleyin. Hamuru rulo biçiminde sarın. Üç parmak genişliğinde keserek önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.