Kabak dolma beli bağlı

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8 kişilik 1 saat 10 dakika

Malzemeler

7-8 adet orta boy yeşil dolmalık kabak

400 gr az yağlı dana kıyma

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Karabiber 

2 çay kaşığı kırmızı pul biber 

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için;

½ su bardağı sıvıyağ



Hazırlanışı

Kabakların ince olanları seçilir. Üzerleri tırtıklı bıçakla hafifçe kazınır. İçleri dolma oyacağı yardımıyla oyulur. Yıkanıp kağıt havluyla iyice kurulanır. Sıvıyağ tavaya aktarılıp kızdırılır. Oyulmuş kabaklar kızgın yağda önlü arkalı kızartılır. Diğer taraftan, kıyma ve zeytinyağı tencereye aktarılıp karıştırılır. Tuz ve karabiber eklenip 5-6 dakika kadar kavrulur. Üzerine incecik kıyılmış dereotu, maydanoz ve kırmızı pul biber ilave edilip karıştırılır ve ocağın altı kapatılır. Kızarmış kabakların içi kavrulmuş kıyma ile doldurulur. Kabaklar geniş bir tencereye yatay vaziyette yerleştirilir. Üzerlerine 3 su bardağı kaynar su gezdirilir. Porselen bir tabak, kabakların üzerine kapatılır. Kısık ateşte, 25 dakika

pişirilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.