menu

close

menu

close

menu

close

Kabak frittata (gıancarlo usulü)

Kabak frittata (gıancarlo usulü) tarifi

Malzemeler:
1 kg kabak
4 diş sarımsak
Taze güvey otu, kekik, fesleğen
2 yumurta
3 yumurta beyazı
Taze rendelenmiş muskat
Taze rendelenmiş parmesan
Tuz

Hazırlanışı:
Kabakları ince ince doğrayın, sarımsak, güvey otu, kekik ve fesleğenle birlikte tavada pişirin. Kabaklar piştiğinde tavanın içerisindeki sıvıyı dökün. Yumurtaları ve peyniri kabak karışımına ekleyin. Biraz piştikten sonra ağzını kapayın ve kısık ateşte üstü kapalı olarak pişirin. Ardından ters çevirin ve omlet gibi pişirmeye devam edin. Pizza gibi keserek servis edebilirsiniz.

En çok okunanlar

Son Eklenenler