Kabak frittata (gıancarlo usulü) tarifi

Malzemeler:

1 kg kabak

4 diş sarımsak

Taze güvey otu, kekik, fesleğen

2 yumurta

3 yumurta beyazı

Taze rendelenmiş muskat

Taze rendelenmiş parmesan

Tuz



Hazırlanışı:

Kabakları ince ince doğrayın, sarımsak, güvey otu, kekik ve fesleğenle birlikte tavada pişirin. Kabaklar piştiğinde tavanın içerisindeki sıvıyı dökün. Yumurtaları ve peyniri kabak karışımına ekleyin. Biraz piştikten sonra ağzını kapayın ve kısık ateşte üstü kapalı olarak pişirin. Ardından ters çevirin ve omlet gibi pişirmeye devam edin. Pizza gibi keserek servis edebilirsiniz.