Kabak kayganası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

2 kabak

2 su bardağı süt

3 yumurta

100 gr beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

5 dal dereotu

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın. Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin. Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın. Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın. Orta ateşte pişirin. Ilık olarak servis yapın.