Kabaklı çıtır ravioli tarifi
Malzemeler:
Hamuru için
250 g un
2 yumurta
10 ml zeytinyağı
İç dolgusu için
3 kabak
125 ricotta peyniri
50 g Erzincan tulum peyniri
Tuz
Karabiber
Sosu için
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Üzeri için
2 yumurtanın sarısı
Kekik
Hazırlanışı:
Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Dolgusu için kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. Elinizle sıkarak fazla suyunu çıkarın. Çatalla ezdiğiniz tulum peyniri, ricotta peyniri, kabak, tuz ve karabiberi karıştırın. Harcı açtığınız hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile kareler kesip kenarlarını çatalla bastırarak iyice yapıştırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sosu için ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. Rendelenmiş domates ve salçaları ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp domates suyunu çekene kadar pişirin. Sosu küçük servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine kızaran raviolilerden yerleştirip sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.