Kabaklı çıtır ravioli tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

250 g un

2 yumurta

10 ml zeytinyağı

İç dolgusu için

3 kabak

125 ricotta peyniri

50 g Erzincan tulum peyniri

Tuz

Karabiber

Sosu için

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Üzeri için

2 yumurtanın sarısı

Kekik



Hazırlanışı:

Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Dolgusu için kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. Elinizle sıkarak fazla suyunu çıkarın. Çatalla ezdiğiniz tulum peyniri, ricotta peyniri, kabak, tuz ve karabiberi karıştırın. Harcı açtığınız hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile kareler kesip kenarlarını çatalla bastırarak iyice yapıştırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sosu için ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. Rendelenmiş domates ve salçaları ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp domates suyunu çekene kadar pişirin. Sosu küçük servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine kızaran raviolilerden yerleştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

