Kabaklı yassı spagetti tarifi
Malzemeler:
1 paket yassı spagetti
Sosu için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 kabak
1 yemek kaşığı un
Tuz
Kırmızı pul biber
Dereotu
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
Rendelenmiş eski kaşar peyniri
Hazırlanışı:
Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve makarnayı ilave edip karıştırın. Kabakları yıkayıp mandolin ile ince şeritler halinde kesin ve bir kaseye alın. Unu ilave edip harmanlayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Kızarmış kabaklar, tuz, kırmızı pul biber, ince kıydığınız dereotu ve makarnayı bir tencereye alın. Karıştırıp 3-4 dakika pişirin ve bir servis tabağına alın. Üzerini rendelenmiş eski kaşar peyniri ile süsleyip sıcak servis yapın.