Evde kaldığımız bu dönemde leziz tariflerinden birkaçını öğrenmek için sosyal medyanın sevilen ismi Ahmet Faik Karanis’in mutfağına giriyoruz.

Sosyal medyada ‘yiyelimgüzelleşelim’ olarak tanıdığımız Ahmet Faik Karanis, evde kaldığımız bugünlerde içerisinde mutluluk saklı reçeteler paylaştı bizimle. Yiyerek güzelleşmek hayal mi, gerçek mi? Denemeye değer...

Ispanaklı Mantarlı Krep

Hazırlama süresi: 45-50 dakika

Kaç kişilik: 10 adet

Malzemeler

Krep İçin:

2 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı Içın:

1 adet soğan

400 gr mantar

500 gr ıspanak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 ml krema

Beşamel Sos Içın:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Karabiber

Tuz

Servıs Önerisi:

Bohça yapmak için Frenk soğanı kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı

1 adet soğanı küçük küçük doğradıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ile kavurun. Soğanların rengi pembeleştikten sonra mantarları ekleyin. Bu süreçte tencerenin ağzını kapatmayın. Yüksek ısıda, mantarlar suyunu verip çekene kadar yaklaşık 5 dakika soğanlarla beraber pişirin. Karışım suyunu çektikten sonra doğranmış ıspanak, tuz ve karabiberi ekleyin. 2 dakika karıştırdıktan sonra pişirmeye devam edin.

Son olarak kremayı da ekledikten sonra 2 dakika daha karıştırın ve kenara alın. Beşamel sos için; yarım yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. İçine unu ekledikten sonra kavurmaya başlayın. Ardından sütü yavaş yavaş bir çırpma teli yardımıyla karışıma yedirin. Karabiber ve tuzu da ekledikten sonra kıvam alana kadar çırparak yaklaşık 10 dakika pişirin.

Krep hamuru için; tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve mikser yardımıyla çırpın. Orta ateşte, zeytinyağı ile yağladığınız tavaya bir kepçe karışımdan koyun ve kreplerinizi hazırlayın. Her krep öncesi tavanızı mutlaka yağlayın. Krep hamurlarının altını ve üstünü 1’er dakika pişirin. Krep hamuru, iç harç ve beşamel sos soğuduktan sonra bohçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Krepin ortasına 1 yemek kaşığı iç harç koyup, Frenk soğanı yardımıyla bohça şeklinde bağlayın. Bohça haline gelen kreplerin etrafını beşamel sos ile kaplayın. Bohça krepleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra ortalama 10 dakika boyunca 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

NOT: Son aşamada rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.

Çikolatalı Parfe

Hazırlama süresi: 40 dakika + 1 gece bekleme süresi

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

150 gr kremşanti

100 ml krema

1 su bardağı süt

150 gr kakaolu bisküvi

100 gr bitter çikolata

5 adet çilek

Hazırlanışı:

Krem şantiyi bir kaba alın ve soğuk sütü üzerine dökün. Mikser yardımıyla önce düşük, sonra yüksek devirde kar beyaz oluncaya kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurtaları, toz şekeri ve kakaoyu 5 dakika boyunca mikserle çırpın. İki karışımı bir araya getirin ve mikser yardımıyla 1-2 dakika daha çırpın. Ufaladığınız kakaolu bisküvileri karışıma ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırın ve karışımı içini streç filmle kapladığınız bir kalıbın ortasına dökün. Düzgün bir şekilde yaymaya özen gösterin.

Kenarlardan taşan streç fimle, parfe kremanızın üzerini kapatın ve tatlınızı derin dondurucuda 1 gece bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Çilekleri eriyen çikolataya batırın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin, dolaba koyun. Kalan erimiş çikolatanın üzerine kremayı ekleyin, 1-2 dakika karıştırın ve soğumaya bırakın. 1 gece derin dondurucuda kalan parfeyi kalıbından çıkarın. Erittiğiniz çikolatalı karışımı ocakta biraz ısıtıp kıvam almasını sağladıktan sonra parfenin üzerine dökün. Döktüğünüz çikolata anında donacaktır. Hazırladığınız çikolatalı çileklerle tatlınızı süsleyebilirsiniz.

Pavlova

Hazırlama süresi: 3 saat 30 dakika

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler:

Beze İçin:

200 gr pudra şekeri

4 adet yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

Kreması İçin:

200 ml krema

200 gr labne peyniri

75 gr kremşanti

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında bulunan 4 yumurta beyazını, sarısı kesinlikle karışmayacak şekilde kaseye koyun ve içerisine 1 tutam tuz ilave edip 3-4 dakika çırpın. İyice köpürüp, kar gibi olduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekerini elekten geçirerek ilave edin ve 3-4 dakika boyunca hep aynı yönde çırpın.

2 yemek kaşığı pudra şekerini aynı şekilde ilave edip yine aynı yönde 3-4 dakika çırpın. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra aynı yönde 3-4 dakika daha çırpın. Kremanız, kabı ters çevirdiğinizde akmayacak köpük kıvama geldiğinde çırpma işlemini bitirin.

Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı nişasta, vanilin, sirke ve arta kalan pudra şekerini elekten geçirip karıştırın ve köpük kremanıza ilave edin. İşlemi karışımı söndürmeden karıştırabilmeniz için bir spatula ile alttan üste doğru katlayarak yapın. Bu işlemi yaparken sürekli aynı yönde yapmanız çok önemli; dıştan içe, yavaş yavaş. Pavlovanın 2 katlı olması için fırın tepsisinin içerisine pişirme kağıdı yerleştirip 2 ayrı beze hazırlayın. İsterseniz kocaman bir tane de hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığının sapı ile bezelerinizin kenarlarını yukarı doğru kaldırın. Ortasına da bir çukur yapıp yanardağ gibi bir şekil verin.

Fırını 150 derecede önceden ısıtın. Bezeleri fırının ortanın bir altındaki rafına yerleştirin ve fırının derecesini 120’ye indirin. Yaklaşık 1.5 saat boyunca fırını hiç açmadan bezeleri pişirin. Piştikten sonra da fırının kapağını açmayın ve 1.5 saat bu şekilde soğumaya bırakın. Bezelerinizin rengi dönecek ancak kesinlikle kahverengi olmamalı. Krema için tüm malzemeleri kasede çırpın. Krema kıvamı size çok katı gelirse 1 yemek kaşığı süt ile yumuşatabilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra bezelerin içini ve üstünü krema ile doldurun. Ardından istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Kırmızı-mor tonlu meyveler dekoratif bir görüntü katar, bu şekilde servis yapabilirsiniz.

Tavuklu Çin Pilavı

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler:

3 su bardağı pirinç

1 tavuk göğsü

3 su bardağı su

1 büyük boy patates

2 havuç

1 su bardağı bezelye

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tuz

1/2 demet dereotu

5 adet taze soğan

1 adet limon

Hazırlanışı:

Yıkadığınız pirinci bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar ılık su ile doldurun ve 10 dakika bekletin. Ocağın altını orta ateşte açın ve yayvan bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 3 su bardağı suyu ve 2 tatlı kaşığı tuzu tencereye ekleyin. Su kaynadıktan sonra pirinci içine ilave edin. Yüksek ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ocağın altını kısın ve demlemeye bırakın. 15 dakika sonra pilavı bir kez karıştırın ve 5 dakika daha demlemeye bırakın. Ocağın altını kapatın, pilavı soğumaya bırakın.

Ayrı bir tencerede tavuk göğsünü haşlayın ve soğumaya bırakın. Haşlanan tavuğu küçük küçük tiftikleyin. Patatesi küçük küçük doğrayın ve başka bir tencerede kaynayan suya atıp; haşlamaya başlayın. Haşlandıktan sonra tencereden alın ve aynı suya havuçları ekleyin. Havuçlar da haşlanınca tencereden alın ve bu kez bezelyeleri ekleyin. Haşlanan tüm sebzeleri soğuttuktan sonra bir kapta karıştırın. Soğuyan pilavın içine yaptığınız sebze karışımını, haşlanmış tavuk göğsünü, yarım demet dereotunu, doğradığınız taze soğanları ve limon suyunu ekleyin, hepsini karıştırın. Dilerseniz bu noktada tercihinize göre 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı daha ekleyebilirsiniz. Salatayı yaklaşık 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.



