Kadınbudu köfte
5 kişilik
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Malzemeler
500 gr. kıyma
2 soğan
3 yumurta
1.5 çay bardağı pirinç
½ demet maydanoz
1’er çay kaşığı karabiber-kekik ve kimyon
Kızartmak İçin:
Sıvı yağ
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
Tuz
Hazırlanışı:
Soğanları soyup ince ince kıyın. Pirinci tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Maydanozu temizleyip ince kıyın. Kıymayı çukur bir kaba alın. Soğan, 1 yumurta, pirinç, maydanoz, tuz, karabiber, kekik ve kimyon ilave edip yoğurun. Köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kalan 2 yumurtayı çırpın. Köftelerı sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın. Yağı tavada kızdırıp köfteleri kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp servis tabağına dizin. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.