Kadınbudu köfte

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5 kişilik -

Malzemeler

500 gr. kıyma

2 soğan

3 yumurta

1.5 çay bardağı pirinç

½ demet maydanoz

1’er çay kaşığı karabiber-kekik ve kimyon



Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Tuz



Hazırlanışı:

Soğanları soyup ince ince kıyın. Pirinci tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Maydanozu temizleyip ince kıyın. Kıymayı çukur bir kaba alın. Soğan, 1 yumurta, pirinç, maydanoz, tuz, karabiber, kekik ve kimyon ilave edip yoğurun. Köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kalan 2 yumurtayı çırpın. Köftelerı sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın. Yağı tavada kızdırıp köfteleri kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp servis tabağına dizin. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.