Kahvaltılık hurma tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un

Kızartmak için

1 su bardağı Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yumurtayı bir karıştırma kabına kırın. Yoğurt, zeytinyağı, tuz ve karbonatı ekleyin. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edinceye kadar azar azar un ilave edin. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 20 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak mekik şeklini verin. Geniş bir tavada çok kızgın olmayan Ayçiçek yağında kızartın. Yanında peynir, zeytin ve yumurtayla sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.