Kaju fıstıklı lahana yemeği tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

1 kereviz

1 havuç

1 su bardağı dilimlenmiş mantar

1 dolmalık yeşil biber

1 su bardağı kaju fıstığı

¼ su bardağı soya sosu

10-12 yaprak lahana

1 çay kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan, rendelediğiniz kereviz ve ince jülyen doğradığınız havucu ekleyip 5 dakika pişirin. Dilimlenmiş mantar, ince doğradığınız dolmalık biber ve kaju fıstıklarını ekleyip 3 dakika daha pişirin. Soya sosu ve ince doğradığınız lahanayı ilave edip lahana yumuşayana kadar pişirin. Susam yağı, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

