Kaju fıstıklı lahana yemeği tarifi
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
1 kereviz
1 havuç
1 su bardağı dilimlenmiş mantar
1 dolmalık yeşil biber
1 su bardağı kaju fıstığı
¼ su bardağı soya sosu
10-12 yaprak lahana
1 çay kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı sarımsak tozu
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan, rendelediğiniz kereviz ve ince jülyen doğradığınız havucu ekleyip 5 dakika pişirin. Dilimlenmiş mantar, ince doğradığınız dolmalık biber ve kaju fıstıklarını ekleyip 3 dakika daha pişirin. Soya sosu ve ince doğradığınız lahanayı ilave edip lahana yumuşayana kadar pişirin. Susam yağı, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.