Kakuleli, fırınlanmış enginar çorbası tarifi

Malzemeler:

6 adet enginar

1,5 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kakule

Birkaç yaprak taze fesleğen

1 baş kuru soğan

2 diş sarımsak

1 bardak süt

1 çorba kaşığı un



Hazırlanışı:

Enginar, soğan ve sarımsağı fırında közleyin. Sonra tencerede un ve zeytinyağını hafifçe kavurarak közlenmiş sebzeleri ekleyin. Su ve süt ilave ederek kaynatın. El blender’ı ile çekip, homojen bir kıvama gelmesini sağlayın. Baharatlarla tatlandırarak servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.