Kapuska

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- kişilik -

Malzemeler

1 adet küçük boy lahana

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kırık pirinç

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Tuz



Hazırlanışı:

Lahanayı ince ince kıyın. Tencereye yağı koyun, soğanı da küp küp doğrayıp hafifçe kavurun. Arkasından salçayı ekleyin. Rendelenmiş domatesleri ilave edip hafif kavurun. Doğradığınız lahanayı, biraz tuz ve şeker ilave edip orta ateşte pişirin. 20 dakika sonra kırık pirinci de ekleyin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Kırmızıbiberle tatlandırıp servis yapın.