Sağlıklı ve besleyici bir mantar sote tarifine ne dersiniz?

Malzemeler

• Yarım kilo mantar

• 4 yemek kaşığı karabuğday

• 2 soğan

• 1 kapya biberi

• 1 dal biberiye

• 2 diş sarımsak

• 2 adet domates

• Tuz, karabiber, kekik, kimyon,

• 1 bardak ılık su

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı Hazırlanışı

Karabuğdayı suyla ıslatıp yarım saat bekleyin. Mantarları, soğanları ve sarımsakları doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayın. Soğanları zeytinyağında soteleyin, sarımsakları, mantarları, domatesleri, biberi ekleyin. En son üzerine baharatları, biberiyeyi ve haşlanmış karabuğdayı koyarak servis yapın. Mantar burger tarifi için Tıklayın!