Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'dan karamelize soğanlı hamburger

Malzemeler

500 gr yağlı kıyma

1/4 soğan rendesi

1 diş sarımsak

2-3 yemek kasığı Worcestershire sos (alternatif olarak 1.5 yemek kaşığı pekmez ve 1 yemek kaşığı sirke eklenebilir)

Tuz, karabiber, pulbiber

Karamelize soğan için;

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı sirke

1 fiske toz şeker

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı Worcestershire sos (isteğe bağlı)

Ara katlar için;

Ketçap, mayonez, barbekü sos, salatalık turşusu, peynir dilimleri, marul, domates

Ev yapımı hamburger ekmeği için;

• 4 su bardağı un

• 1 silme yemek kaşığı kuru maya (10gr)

• 1 çay bardağı süt

• 3 adet yumurta ve 1 adet yumurta beyazı

• 80 gr tereyağı

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

• 1 yumurta sarısı

• 1 tatlı kaşığı süt

• Susam



Hazırlanışı

Hamburger ekmeği için; 4 su bardağı unu bir karıştırma kabına alıp üzerine tuz ve toz şekeri koyun ve ortasını havuz şeklinde açın. Daha sonra ortasına mayayı, sütü ve yumurtaları koyup yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru bu şekilde beş dakika dinlendirin ve ardından oda sıcaklığındaki tereyağını parçalar halinde yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya devam edin. Yaklaşık 10 dakika kadar daha yoğurun. Tamamen toparlanmış, pürüzssüz yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Sıvıyağı ile yağlanmış geniş bir kaba hamuru yayıp streç filmle kapatın. Yaklaşık 2-3 saat buzdolabında mayalandırın. Mayalanan hamuru tezgaha alıp 80-90 gr parçalara ayırın. Elinizde yuvarlayarak geniş aralıklarla yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerini yapışmayacak şekilde kapatıp 1-2 saat mayalandırın. Mayalanan ekmeklerin üzerine yumurta ve süt karışımını sürüp susam serpiştirin. 180 derecelik ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından köfte malzemelerinin tamamını bir karıştırma kabına alın ve yoğurun. Daha sonra en az 1-2 saat buzdolabında bekletin. Kısık ateşte karamelize soğanı hazırlayın. Daha sonra buzdolabındaki köfteyi çıkarıp hamburger köftesi şekli verin. Arkalı önlü kızartın ve ocaktan almadan önce üzerine ince bir dilim peynir (çedar veya damak tadınıza uygun herhangi bir peynir) koyun. Ayrı bir tavada ortadan ikiye ayırdığınız hamburger ekmeklerini arkalı önlü hafifçe kızartın. Ocaktan aldığınız hamburger ekmeğine ketçap, mayonez ve barbekü sos sürün. Üzerine marul, domates, köfte, karamelize soğan ve turşu koyarak servis yapın.