Karamelize soğanlı pırasa çorbası tarifi

Malzemeler:

100 gr tereyağı

3 pırasa

4 soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı et suyu

4 su bardağı sıcak su

200 ml krema

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pırasaları ince doğrayın. Soğanların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın. 70 gr tereyağını tencereye alıp eritin. Rendelenmiş sarımsak, pırasa ve soğanların yarısını ekleyip yüksek ateşte 10 dakika soteleyin. Ocağın ateşini kısıp sık sık karıştırarak rengi koyulaşıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Et suyu, su, tuz ve karabiberi ekleyip 15 dakika kaynatın. Blender ile pürüzsüz hale getirin. Kalan tereyağını tavada eritip ayırdığınız soğanları kısık ateşte karamel rengini alıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Çorbayı orta ateşte ısıtın. Kremayı ekleyip karıştırın. Kaselere paylaştırıp üzerine karamelize soğan ekleyin ve sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

