Karidesli makarna tarifi

Malzemeler:

Yarım kilo Karides

Yarım paket çubuk makarna

1 su bardağı ıspanak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

Kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı kapari

Tuz



Hazırlanışı:

Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp suyunu süzün. Ispanakları ince kıyıp, zeytinyağının yarısı ile harmanlayarak mutfak robotundan geçirin. Hazırladığınız ıspanak püresini tavaya alın ve 2 dakika pişirin. Makarnayı ekleyip karıştırın. Diğer tavaya kalan zeytinyağını alın. Sarımsağı ince doğrayıp soteleyin. Karidesleri ekleyip pişirin. Tuz, karabiber, limon suyu ile tatlandırın. Karidesleri makarnaya ekleyip karıştırın. Üzerine kapari serpiştirerek servis yapın.