Karidesli makarna tarifi
Malzemeler:
Yarım kilo Karides
Yarım paket çubuk makarna
1 su bardağı ıspanak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak
Kırmızı toz biber
2 yemek kaşığı kapari
Tuz
Hazırlanışı:
Makarnayı bol tuzlu suda haşlayıp suyunu süzün. Ispanakları ince kıyıp, zeytinyağının yarısı ile harmanlayarak mutfak robotundan geçirin. Hazırladığınız ıspanak püresini tavaya alın ve 2 dakika pişirin. Makarnayı ekleyip karıştırın. Diğer tavaya kalan zeytinyağını alın. Sarımsağı ince doğrayıp soteleyin. Karidesleri ekleyip pişirin. Tuz, karabiber, limon suyu ile tatlandırın. Karidesleri makarnaya ekleyip karıştırın. Üzerine kapari serpiştirerek servis yapın.