Karidesli yarma salatası tarifi

Malzemeler:

4 adet donuk karides

100 g siyez yarma buğday

Bir tutam bebek ıspanak

Bir tutam Akdeniz yeşilliği

1 adet siyah havuç

3 dal taze kekik

2-3 yaprak nane

1 yemek kaşığı nar

Birkaç adet böğürtlen

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 adet limon

1 kaşık zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Yarmaları tencereye alıp, haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp kurutun. Karidesleri kaynayan suda 15 saniye kadar tutup çıkarın ve buzlu suya koyun. Aynı işlemi ıspanaklar için de uygulayın. Siyah havucu halka şeklinde doğrayın. Bir salata kasesinde havucu, ıspanakları, yarma buğdayı, nar tanelerini, keten tohumunu ve yeşillikleri harmanlayın. Zeytinyağı, limon ve tuzla sos hazırlayıp, salatanızın üzerine dökerek karıştırın. Karidesleri tabağa alın. Yanına salatanızı koyup nane, taze kekik ve böğürtlenlerle süsleyip servise hazır hale getirin.