Domates, patlıcan, biber ve kabak ile lezzetli dolmalar...

Malzemeler

Domates

Patlıcan

Dolmalık biber

Kabak

İç harcı için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı ince bulgur

400 g orta yağlı kıyma

2 soğan

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

Tuz

Nane

Kırmızı pul biber

Sosu için

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

4-5 diş sarımsak

Yarım su bardağı su



Hazırlanışı:

Domates ve biberleri yıkayıp baş kısımlarını kesin. Domateler, alacalı soyup ortadan ikiye kestiğiniz kabak ve patlıcanların içlerini temizleyin. İç harcı için, tereyağı, yıkayıp süzdüğünüz pirinç, kıyma, rendelediğiniz soğan, su, salçalar, sumak ekşisi, tuz ve baharatları geniş bir kasede karıştırın. Hazırladığınız harcı sebzelerin içlerine paylaştırıp yayvan bir tencereye dizin. üzerine dolmaların yarısına gelecek kadar su ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sosu için salça, su, nar ekşisi ve ezdiğiniz sarımsağı bir kasede karıştırın. Dolmaları ocaktan almadan önce üzerine sosu gezdirin ve 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

