Domates, patlıcan, biber ve kabak ile lezzetli dolmalar...
Malzemeler
Domates
Patlıcan
Dolmalık biber
Kabak
İç harcı için
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı pirinç
Yarım çay bardağı ince bulgur
400 g orta yağlı kıyma
2 soğan
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
Tuz
Nane
Kırmızı pul biber
Sosu için
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı nar ekşisi
4-5 diş sarımsak
Yarım su bardağı su
Hazırlanışı:
Domates ve biberleri yıkayıp baş kısımlarını kesin. Domateler, alacalı soyup ortadan ikiye kestiğiniz kabak ve patlıcanların içlerini temizleyin. İç harcı için, tereyağı, yıkayıp süzdüğünüz pirinç, kıyma, rendelediğiniz soğan, su, salçalar, sumak ekşisi, tuz ve baharatları geniş bir kasede karıştırın. Hazırladığınız harcı sebzelerin içlerine paylaştırıp yayvan bir tencereye dizin. üzerine dolmaların yarısına gelecek kadar su ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Sosu için salça, su, nar ekşisi ve ezdiğiniz sarımsağı bir kasede karıştırın. Dolmaları ocaktan almadan önce üzerine sosu gezdirin ve 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.