Karışık piyaz tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış barbunya
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı haşlanmış fasulye
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
1 soğan
1 kırmızıbiber
4 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı pul biber
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı balzamik sirke
Tuz
Hazırlanışı:
Haşlanmış bakliyatları bir kasede harmanlayın. Soğanın kabuğunu soyarak piyazlık doğrayın. Kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Taze soğanı ayıklayıp ince ince kıyın. Hepsini bakliyatlara ilave edin. Tuz, pulbiber, maydanozu ilave edin. Limon suyu, zeytinyağı ve sirkeyi küçük bir kasede karıştırıp salataya dökün.