Karışık piyaz tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış fasulye

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

1 soğan

1 kırmızıbiber

4 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Haşlanmış bakliyatları bir kasede harmanlayın. Soğanın kabuğunu soyarak piyazlık doğrayın. Kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Taze soğanı ayıklayıp ince ince kıyın. Hepsini bakliyatlara ilave edin. Tuz, pulbiber, maydanozu ilave edin. Limon suyu, zeytinyağı ve sirkeyi küçük bir kasede karıştırıp salataya dökün.