Karışık sebze dolması

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Domatesli, biberli, kabaklı dolma tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

6 Girit kabağı

6 patates

6 renkli dolmalık biber

10 orta boy domates

500 gr kuzu kıyma

50 gr çam fıstığı

4 soğan

1 limonun suyu

2 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Yoğurt

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun. Biber, kabak, patates ve 6 domatesin tepelerini şapka gibi kesin. İçlerini çıkarın. Domates içlerini saklayın. Patates ve kabakları zeytinyağında 3 dakika kızartın. çam fıstıklarını rengi değişene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanların yarısını ekleyerek 1-2 dakika kavurmaya devam edin. Kıyma, tuz ve karabiberi de ilave ederek 2 dakika pişirin. Sebzeleri hazırladığınız kıymalı harçla doldurun. Kestiğiniz tepe kısımları şapka gibi dolmaların üzerlerine yerleştirin. Kalan soğanı zeytinyağında soteleyerek tencereye ilave edin. Kalan domateslerin kabuklarını soyarak sekiz parçaya kesin. Domatesleri ve limon suyunu tencereye ekleyin. Tavuk suyunu ilave edip kısık ateşte 20 dakika pişirin. Dolmaları ocaktan alıp yanında yoğurtla birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.