Kaşar peynirli buğday topları tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı sarı buğday

3 su bardağı su

200 gr gerdan eti

Tuz

1 kahve fincanı rendelenmiş eski kaşar peyniri

5-6 dal maydanoz

Dış kaplaması için:

2 yumurtanın sarısı

200 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gr galeta unu

1 yemek kaşığı hazır biber sosu

Kızartmak için:

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Buğdayı 1 bardak sıcak suda, su oda ısısında soğuyuncaya kadar bekletin. Tencereye suyuyla birlikte aktarın. 3 bardak suyu, gerdan etini ve tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, 1 saat boyunca pişirin. Gerekirse suyu azaldığında sıcak su ilave edin. Ocaktan alın, soğuyunca irice doğranmış maydanoz ile rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Bulamaç haline getirin. Hamuru buzdolabında 1 saat boyunca iyice sertleşinceye kadar bekletin. Buzdolabından alıp elinizle yarım ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Yumurta sarıları ile hazır biber sosunu iyice karıştırın. Her top hamurunu önce yumurtalı karışıma sonra kabartma tozu ile elenmiş una ve en son galeta ununa bulayın. Hamur toplarını zeytinyağında kızartın. Sıcak servis yapın.