Kaşar peynirli buğday topları tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı sarı buğday
3 su bardağı su
200 gr gerdan eti
Tuz
1 kahve fincanı rendelenmiş eski kaşar peyniri
5-6 dal maydanoz
Dış kaplaması için:
2 yumurtanın sarısı
200 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
100 gr galeta unu
1 yemek kaşığı hazır biber sosu
Kızartmak için:
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Buğdayı 1 bardak sıcak suda, su oda ısısında soğuyuncaya kadar bekletin. Tencereye suyuyla birlikte aktarın. 3 bardak suyu, gerdan etini ve tuzunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, 1 saat boyunca pişirin. Gerekirse suyu azaldığında sıcak su ilave edin. Ocaktan alın, soğuyunca irice doğranmış maydanoz ile rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Bulamaç haline getirin. Hamuru buzdolabında 1 saat boyunca iyice sertleşinceye kadar bekletin. Buzdolabından alıp elinizle yarım ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Yumurta sarıları ile hazır biber sosunu iyice karıştırın. Her top hamurunu önce yumurtalı karışıma sonra kabartma tozu ile elenmiş una ve en son galeta ununa bulayın. Hamur toplarını zeytinyağında kızartın. Sıcak servis yapın.