Katlı aş

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4 kişilik -

Malzemeler

1 bütün tavuk

1 kg un

2 soğan

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına alın. Suyu yavaşça ekleyerek yoğurun. Hamurdan 7 tane beze yuvarlayın. Bezeleri yufka şeklinde açın. Yufkaları bir sac üzerinde veya 170 derecede ısıttığınız fırında pişirin. Pişen yufkaları rulo şeklinde sarın ve rulodan 4-5 cm’lik dilimler keserek tepsiye dizin. İri doğranmış soğan, tuz, bütün tavuk ve suyu tencereye alın. Tavuğu etleri kemiğinden ayrılana kadar 1 saat pişirin. İyice pişen tavuk etlerini elinizle ufalayarak rulo yufkaların üzerine ekleyin. Sıcak tavuk suyunu üzerine gezdirip bekletmeden servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.