Kavanozda salata tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı nohut

1 tutam zerdeçal

1 demet tere

1 kapya biber

4-5 adet ceviz

Sosu için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı portakal suyu



Hazırlanışı:

Suda beklettiğiniz nohutları zerdeçalla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Tereyi iri parçalar halinde elinizle doğrayın. Kapya biberi tost makinesinde közleyin. Kabuğunu soyup irice doğrayın. Servis kavanozuna önce zerdeçalla haşladığınız nohutları, sonra kapya biberi ve ceviz parçalarını yerleştirin. En son irice kıydığınız tereyi yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi küçük bir kavanoza aktarın. Karıştırıp salatayı servis etmeden hemen önce ilave edip harmanlayın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.