Kayısı ve kuskusla doldurulmuş tavuk göğsü fileto

Yaza özel bir lezzet!

8 kişilik -

Malzemeler:





6 tavuk göğsü filetoİçi için;,1 bardak pişmemiş kuskus50 gr. kavrulmuş doğranmış badem4 olgun kayısı (Çekirdeği çıkartılmış ve küçük küpler halinde kesilmiş)Yarım demet maydanoz3 çay kaşığı doğranmış taze nane1 diş ezilmiş sarımsak1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil1.5 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyuTuz ve taze çekilmiş karabiberHazırlanışı:Kuskusu paketin üstünde yazan şekilde hazırlayın ve soğumaya bırakın. Fırını önceden ısıtın. Bu sırada iç malzemenin tümünü karıştırın. Tavuk göğsünü boylamasına keserek içini açın. Tamamen kesmeyin. İki streç film arasına koyup, yağlayın. Daha sonra et tokmağıyla, schnitzel inceliğine gelene kadar dövün. Büyük bir folyo alın ve tavukları birbirlerinin üstüne hafifçe çıkacak şekilde yerleştirin. Hazırladığınız iç malzemeyi kaşık yardımıyla tavukların üstüne dökün. Karışımı yaydıktan sonra, tavukları folyoyla beraber rulo yapın. Pişirme kağıdının üzerine yerleştirin ve fırına verin. Yaklaşık 40 dakika pişirdikten sonra folyoyu çıkartın, tavuğu kesin ve tercihe göre sıcak ya da soğuk olarak servis edin.