Kayısılı ve pırasalı eşkina balığı tarifi

Malzemeler

1 dal pırasa

2 yemek kaşığı zeytinyağı

50 g kuru kayısı

100 g haşlanmış kestane

Tuz

Karabiber

1 demet maydanoz

800 g eşkina balığı

100 g tereyağı



Hazırlanışı:

Pırasayı jülyen doğrayıp zeytinyağında 5 dakika soteleyin. Kuru kayısı ve iri doğradığınız kestaneleri ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kayısılar yumuşamaya başlayınca ince kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Tereyağını küçük parçalara ayırın. Yarısını yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Temizlediğiniz balığı tereyağı parçalarının üzerine yerleştirin. Kalan tereyağını da balığı üzerine ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Balığınızı bir servis tabağına alın. Üzerine kuru kayısılı, kestaneli ve pırasalı garnitürden ilave ederek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

