Kayısılı ve pırasalı eşkina balığı tarifi
Malzemeler
1 dal pırasa
2 yemek kaşığı zeytinyağı
50 g kuru kayısı
100 g haşlanmış kestane
Tuz
Karabiber
1 demet maydanoz
800 g eşkina balığı
100 g tereyağı
Hazırlanışı:
Pırasayı jülyen doğrayıp zeytinyağında 5 dakika soteleyin. Kuru kayısı ve iri doğradığınız kestaneleri ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kayısılar yumuşamaya başlayınca ince kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Tereyağını küçük parçalara ayırın. Yarısını yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Temizlediğiniz balığı tereyağı parçalarının üzerine yerleştirin. Kalan tereyağını da balığı üzerine ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Balığınızı bir servis tabağına alın. Üzerine kuru kayısılı, kestaneli ve pırasalı garnitürden ilave ederek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.