Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'dan lezzeti yerinde Kayseri yağlaması tarifi.

Malzemeler

Yufkaları için;

3 su bardağı un

1/2 çay kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı)

Tuz

Aldığı kadar süt

Kıyması için;

250 gr kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kırmızı pul ve toz biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Üzeri için;

Yoğurt



Hazırlanışı

Un, toz şeker, tuz ve sütü karıştırarak kulak memesi kıvamında bir lavaş hamuru hazırlayın. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirdikten sonra ufak bezelere ayırın ve her bir bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açarak bir tavada arkalı önlü pişirin. Kuramaması için uygun bir kaba veya kağıt poşete alıp bekletin. Uygun bir tencereye kıymanızı alın ve suyunu çekene kadar karıştırarak kavurun. Daha sonra içerisine yemeklik doğranmış soğanı ve zeytinyağını (veya tereyağını), salçaları ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak küp doğuranmış domatesleri ve biberleri ekleyin. Çok az su ekleyip, suyunu çekene dek kısık ateşte iyice pişirin (Suyunu fazla çektirmeyin, hafif sulu kalsın ki ekmekleri ıslatsın). Daha sonra yufkalarınızı uygun bir tabağa alın ve bir yufka, biraz kıyma olacak şekilde kıymanız bitene dek katları hazırlayın. Tüm katlar bitince 4 veya 6 parçaya bölün. Ortasına yoğurt döküp servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yoğurdunuza sarımsak da ekleyebilirsiniz.