Kereviz karpaçyo tarifi

Malzemeler:

2 kereviz

6 diş sarımsak

1 portakal

1 soğan

1 havuç

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1/2 limon

Parmesan peyniri

2 çay kaşığı tuz

6 çorba kaşığı zeytinyağı

10 çekimlik karabiber

1/3 muskat

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1.5 bardak su



Hazırlanışı:

Geniş bir tavaya 4 çorba kaşığı yağ koyun. Küçük küçük doğradığınız soğanları kızartın, sarımsak, havuç ve dolmalık fıstık ekleyin. Kerevizleri ince yuvarlaklar şeklinde kesin, tavaya dizin ve pembeleşmeleri için bir kez çevirin. Portakalı sıkarak içine ekleyin. Şekerini ve tuzunu koyun. Kaynar suyu üstüne dökün ve üstü kapalı şekilde 15 dakika pişirin. Tabağa alıp üzerine roka ve parmesan ekleyip, muskat rendeleyin. Üzerine karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip servis edin.