Kereviz pane tarifi

Malzemeler:

3 kereviz

1 limonun suyu

2 su bardağı su

Sarımsaklı yoğurt

Pane için

3 yumurta

1 su bardağı un

1.5 su bardağı mısır unu

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Kerevizlerin kabuklarını soyun. Yarım parmak kalınlığında daire şeklinde dilimleyin. Su dolu bir kaba yarım limonun suyunu sıkın ve kerevizleri bu kaba alın. Suyu ve kalan limon suyunu kerevizlerle birlikte tencereye ilave edip orta ateşte haşlayın. Mısır unu ve unu ayrı kaplara alın. Üzerilerine tuz ve karabiber serpin. Başka bir kapta yumurtaları çırpın. Haşladığınız kereviz dilimlerini önce una ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak mısır ununa bulayın. Ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Kerevizleri kızartın. Servis tabağına alın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

