Kereviz pane tarifi
Malzemeler:
3 kereviz
1 limonun suyu
2 su bardağı su
Sarımsaklı yoğurt
Pane için
3 yumurta
1 su bardağı un
1.5 su bardağı mısır unu
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Kerevizlerin kabuklarını soyun. Yarım parmak kalınlığında daire şeklinde dilimleyin. Su dolu bir kaba yarım limonun suyunu sıkın ve kerevizleri bu kaba alın. Suyu ve kalan limon suyunu kerevizlerle birlikte tencereye ilave edip orta ateşte haşlayın. Mısır unu ve unu ayrı kaplara alın. Üzerilerine tuz ve karabiber serpin. Başka bir kapta yumurtaları çırpın. Haşladığınız kereviz dilimlerini önce una ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak mısır ununa bulayın. Ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Kerevizleri kızartın. Servis tabağına alın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.