Kereviz püresi yatağında sebzeli biftek tarifi

Malzemeler:

4 biftek

2 havuç

200 g brokoli

3 kereviz sapı

2 soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tepeleme tatlı kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Püre için

4 kereviz

3 patates

60 g tereyağı

Tuz, karabiber

Rendelenmiş muskat



Hazırlanışı:

Kereviz ve patateslerin kabuklarını soyup iri doğrayın. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp blender’dan geçirerek püre haline getirin. Tereyağı, tuz, karabiber ve rendelenmiş muskat ekleyerek karıştırın. Etleri iki parmak kalınlığında doğrayın. Havuçların kabukların soyup dilimledikten sonra şekilli kalıp ile kesin. Soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika soteleyin. Brokolileri, havucu ve doğranmış kereviz saplarını ekleyin. Sıcak su ekleyin ve kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse su ilavesi yapın. Unu suda çözerek yemeğe ekleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın ve birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Tabağa kereviz püresini yayın. Üzerine et karışımından ekleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.