Kestane çorası tarifi

Malzemeler:

1 kg kestane

30 g tereyağı

1 soğan

1 litre tavuk suyu

1 diş sarımsak

Taze kekik

Yarım çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Kestanelerin kabuğunu bıçağın ucuyla iç kabuk görünecek şekilde çizerek közde pişirin. Kabuklarını dikkatlice soyun. 5-6 kestaneyi ayırıp kalanları küçük parçalar şeklinde kesin. Tencereye tereyağını alıp eritin. Soğanı kıyın ve tereyağında kavurun. Küçük kestiğiniz kestaneleri ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyılmış sarımsağı ilave edin. 2 dakika daha pişirin. Tavuk suyunu ekleyin. 20 dakika pişirin. Çorbayı blender’la ezerek pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayın. Yarım çay kaşığı tarçını ekleyip karıştırın. Bütün kestane içleri ve kekik yapraklarıyla süsleyip servis yapın.