Kestaneli brüksel lahanası salatası tarifi
Malzemeler:
1/2 kg haşlanmış Brüksel lahanası
10 adet doğranmış kestane şekeri
1 paket bebe ıspanak
1 avuç vişne kurusu
1 adet dilimlenmiş elma
1 avuç nar
1 avuç kavrulmuş file badem
Sos için;
2 yemek kaşığı sirke
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı hardal
1 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine dökeceğiniz sosun malzemelerini de homojen bir yapıya gelinceye kadar karıştırın, sonra salatanın üzerine dökün. Salatanızı nar, haşlanmış kestane gibi hem lezzet hem de doku ve renk katacak malzemelerle süsleyebilirsiniz.