Kestaneli brüksel lahanası salatası tarifi

Malzemeler:

1/2 kg haşlanmış Brüksel lahanası

10 adet doğranmış kestane şekeri

1 paket bebe ıspanak

1 avuç vişne kurusu

1 adet dilimlenmiş elma

1 avuç nar

1 avuç kavrulmuş file badem

Sos için;

2 yemek kaşığı sirke

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı pul biber



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine dökeceğiniz sosun malzemelerini de homojen bir yapıya gelinceye kadar karıştırın, sonra salatanın üzerine dökün. Salatanızı nar, haşlanmış kestane gibi hem lezzet hem de doku ve renk katacak malzemelerle süsleyebilirsiniz.