Kestaneli iç pilav tarifi

Malzemeler:

4 dolu yemek kaşığı (100 ml) Teremyağ Yemek & Hamurişi

2 su bardağı pirinç

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı tuz

2 adet defne yaprağı

1/2 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı su

1 su bardağı pişmiş kestane

Hazırlanışı:

Pirinçleri 30 dakika kadar ılık suda bekletin. Soğanları yemeklik doğrayın ve tencereye alın. Teremyağ Yemek & Hamurişi’ni ve bir miktar tuzu ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurduğunuz soğanlara dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyip 2 dakika daha kavurun.Tarçın, yenibahar, tuz ve diğer baharatları da ekleyerek 2 dakika daha kavurun. 2 3 su bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın. Pilav suyunu çekince dilimlediğiniz kestaneleri tencereye ekleyerek karıştırın ve altını kapatarak 10 dakika kadar demleyin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.