Kestaneli tavuk baget tarifi

Malzemeler:

10 tavuk baget

4 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 dal biberiye

3-4 küçük boy havuç

1 kg taze ve mini patates

15 kestane

1 baş sarımsak

10 arpacık soğan

1 limon

4-5 defne yaprağı

200 ml su

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 demet maydanoz



Hazırlanışı:

Bagetleri tuz ve zeytinyağı ile iyice ovalayın. Üzerine sivri bir bıçak ucu ile küçük delikler açın ve bu deliklere taze biberiye dallarını yerleştirin. Garnitürleri için patateslerin kabuklarını soymadan enine 2’ye kesin. Kestanelerin kabuğunda da enine ve boyuna bıçak yardımı ile kesikler oluşturun. Havuçları ise uzunlamasına kesin. Sebzeleri, kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları ve diş diş ayırdığınız 1 baş sarımsağı fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine tavuk bagetleri yerleştirip, en son ince ince dilimlenmiş limonu ve dal maydanozları ekleyin. Elma sirkesi ile 200 ml suyu malzemenin üzerine dökün. Fırın tepsisinin üzerini iyice kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1.5 saat kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.