Kestaneli ve köfteli arpa şehriye çorbası tarifi

Malzemeler:

10 adet kestane

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates suyu

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Köftesi için:

200 g kıyma

1 yemek kaşığı kırık pirinç

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karbonat

5-6 kültür mantarı



Hazırlanışı:

Köftesi için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. İyice yoğurup fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Kestanelerin kabuklarını sivri uçlu bir bıçak yardımı ile çizin. Tavanın üzerine alıp orta ateşte kabukları açılana kadar pişirin. Domates suyu ile sıcak suyu tencereye alın. 10 dakika kaynatın. 2 Daha sonra tereyağını, 4’e böldüğünüz kestaneleri ve arpa şehriyeleri ilave edin. 10 dakika sonra hazırladığınız köfteleri, ince dilimlenmiş mantarları, tuzu ve karabiberi ilave edin. 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.