Kimyon tohumlu kuzu yahni

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

1 kg kemiksiz kuzu budu

6 soğan

60 ml zeytinyağı

40 gr tereyağı

3 gr kimyon tohumu

30 ml günbalı

1 baş sarımsak

2 defneyaprağı

1 dal taze biberiye

Tuz

Karabiber

1 litre su





Hazıranışı:

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ekleyip kısık ateşte şeffaflaşana kadar kavurun. Hafifçe ezilmiş kimyon tohumları ve kabukları soyulmuş sarımsak dişlerini ekleyin. Birkaç dakika kavurun. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş kuzu etini ilave edin. Günbalı, defne yaprağı, biberiye, tuz ve karabiberi ekleyin. üzerine suyu ekleyip su kaynayana kadar hızlı ateşte su kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin. Su tamamen azaldıktan sonra yemeği sıcak olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.