Kimyon tohumlu patates tarifi

Malzemeler:

3 patates

1 tatlı kaşığı sirke

Kızartmak için sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

5-6 dal kıyılmış dereotu

5-6 dal kıyılmış biberiye

Tuz



Hazırlanışı:

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kızartmalık doğrayıp 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilmiş buzlu suyun içine aktarın. 30 dakika buzlu suda beklettikten sonra süzün ve iyice kurulayın. Sıvı yağı kızdırın, patatesleri kızartın. Ayrı bir kasede havanda ezilmiş kimyon tohumlarını, kıyılmış yeşillikleri ve tuzu harmanlayın. Patatesleri kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine aktararak fazla yağının süzülmesini sağlayın. Patatesler henüz sıcakken kimyonlu karışımı serpin. Hemen servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.