Kimyon tohumlu patates tarifi
Malzemeler:
3 patates
1 tatlı kaşığı sirke
Kızartmak için sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kimyon tohumu
5-6 dal kıyılmış dereotu
5-6 dal kıyılmış biberiye
Tuz
Hazırlanışı:
Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kızartmalık doğrayıp 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilmiş buzlu suyun içine aktarın. 30 dakika buzlu suda beklettikten sonra süzün ve iyice kurulayın. Sıvı yağı kızdırın, patatesleri kızartın. Ayrı bir kasede havanda ezilmiş kimyon tohumlarını, kıyılmış yeşillikleri ve tuzu harmanlayın. Patatesleri kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine aktararak fazla yağının süzülmesini sağlayın. Patatesler henüz sıcakken kimyonlu karışımı serpin. Hemen servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.