Kimyonlu bisküvi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

125 g tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı

Wketen tohumu (Keten tohumu)

Tuz



Hazırlanışı:

Un ve tereyağını mutfak robotundan geçirip geniş bir karıştırma kabına alın. Şeker, kimyon, keten tohumu ve bir tutam kadar tuz ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.