Kinoalı kısır tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

20 çeri domates

1/4 demet maydanoz

1/4 demet nane

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Kinoayı iyice yıkayın ve suyunu süzün. Su ekleyip, kaynayınca altını biraz kısın ve üzerini kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Kinoa pişince çatal ile kabartarak karıştırın. Soğuyunca ikiye böldüğünüz domatesleri, ince kıyım maydanozu, nane, salça, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ilave ederek karıştırın.