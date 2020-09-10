Sahrap Soysal'dan glütensiz beslenenler için çok sağlıklı bir köfte tarifi

Malzemeler

500 gr köftelik dana döş kıyma

2 yumurta

2 diş dövülmüş sarımsak

1/2 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kinoa

2 yemek kaşığı taneli yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı tepeleme hardal

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz zerdeçal, kimyon

1/2 demet maydanoz



Hazırlanışı

Geniş bir yoğurma kabına kıymayı koyun ve üzerine yumurtaları kırın. Rendelenmiş soğanı, dövülmüş sarımsağı ilave edin. Kinoa, yulaf ezmesi, hardal, salça, tuz, karabiber, zerdeçal ve kimyonu katın. Ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu da ilave edin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Bu arada fırın tepsisine pişirme kağıdı yayın. Köfte harcından kabuklu ceviz kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye aralıklı dizin. 10 dakika önceden ısıtılmış, 200 dereceli alt-üst konumdaki fırında köfteleri 25-30 dakika pişirip çıkarın.