Kiremitte palamut

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kiremitte palamut tarifi...

2 kişilik -

Malzemeler

1 palamut

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

200 gr mantar

100 ml balık suyu

50 gr tereyağı

3 orta boy domates

3 sivri biber

Kekik

Kırmızı pul biber

Tuz



Hazırlanışı:

Palamudun içini temizleyin ve alt tarafından derisini koparmadan kılçığını çıkarın. Kıyılmış soğanları bir tavada pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıyılmış sarımsak ve biberi de ekleyerek pişirmeye devam edin. Rendelediğiniz mantar ve domatesi de ekleyin. Tüm malzemeler piştikten sonra harcı kiremite yayın. Üzerine balığı yerleştirin. Balığın üzerine tereyağı koyarak fırında yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.