Kiremitte palamut
Kiremitte palamut tarifi...
2 kişilik
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Malzemeler
1 palamut
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
200 gr mantar
100 ml balık suyu
50 gr tereyağı
3 orta boy domates
3 sivri biber
Kekik
Kırmızı pul biber
Tuz
Hazırlanışı:
Palamudun içini temizleyin ve alt tarafından derisini koparmadan kılçığını çıkarın. Kıyılmış soğanları bir tavada pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıyılmış sarımsak ve biberi de ekleyerek pişirmeye devam edin. Rendelediğiniz mantar ve domatesi de ekleyin. Tüm malzemeler piştikten sonra harcı kiremite yayın. Üzerine balığı yerleştirin. Balığın üzerine tereyağı koyarak fırında yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.