Kırmızı biber çorbası tarifi

Malzemeler:

1 soğan

5 diş sarımsak

1.5 çay bardağı zeytinyağı

1 havuç

1 patates

3 kırmızı biber

7 çeri domates

1 çay kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

5 su bardağı su

1 su bardağı krema

Üzeri için

3 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanları ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız havuç ve patatesleri ekleyin. Çekirdeklerini ayıklayıp ince doğradığınız kırmızı biberler, küp doğradığınız çeri domatesleri, toz zencefil, kimyon, tuz ve karabiberi ilave edin. Suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Blenderdan geçirip tekrar kaynatın. Çorba kıvam almaya başlayınca kremayı ekleyip karıştırın. Üzerini toz Antep fıstığı ve toz parmesanla süsleyerek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.