Kırmızı lahanalı patates köftesi tarifi

Malzemeler:

5 patates

Yarım çay bardağı süt

Tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

3 diş sarımsak

Yarım kırmızı lahana



Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup geniş bir karıştırma kabına alın. Bir çatal yardımıyla ezin. Süt ve tuzu ilave edip karıştırın. Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Rendelediğiniz kırmızı lahanayı da ilave edin ve lahana yumuşayıncaya kadar soteleyip ocaktan alın. Ilınan kırmızı lahanayı patatese ilave edip elinizle yoğurun. Patatesli harçtan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayın ve hafif bastırarak yassılaştırın. Kırmızı lahanalı patates köftelerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.