Kırmızıbiber dolması

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6 kişilik -

Malzemeler

6 büyük boy dolmalık kırmızıbiber

2 yemek kaşığı kuşüzümü

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı çam fıstığı

2 büyük boy soğan

400 gr dana kıyma

1 su bardağı bulgur

Su

1 yemek kaşığı nane

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuşüzümlerini 10 dakika suda bekletip suyunu süzün. Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini temizleyin (saplarını zedelenmeyecek şekilde çıkarın). Soğanların kabuğunu temizleyip kıyın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Dolmalık fıstıkları ekleyip 2-3 dakika kavurun. Soğanı ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kavurun. Kıymayı ekleyip ocağın ateşini artırın. Karıştırarak kavurmaya devam edin. Bulgur, nane, tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın. Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine paylaştırın. üzerine saplı kısımlarını kapatıp tencereye dizin. Kalan zeytinyağını ve sıcak suyu biberlerin üzerine gezdirerek ekleyin. Biberler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.