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Kırmızıbiberli ve tavuk etli köfte

Tavuk etiyle hazırlanan nefis kırmızıbiberli ve tavuk etli köfte tarifi

Malzemeler:
500 gr tavuk eti
1 salçalık kırmızıbiber
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yumurta
3-4 yemek kaşığı galeta unu
3 taze soğan
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kızartmak için
Riviera zeytinyağı
Sos için
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
50 ml acı sos
1-2 damla limon suyu

Hazırlanışı:
Tavuk etini mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin. Kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip kıyın. Taze soğanları da temizleyip kıyın. Kıymaya ilave edin. Rendelenmiş sarımsak, maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Harçtan parçalar alıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp köfteleri kızartın. Sos için zeytinyağı, acı sos ve limon suyunu bir kapta iyice çırpın. Köftelerle birlikte servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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